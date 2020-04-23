Петропавловск-Камчатский, , 05:22 — REGNUM 10 новых аппаратов ИВЛ доставили 23 апреля на Камчатку. Оборудование монтируют и устанавливают на базе городской больницы Петропавловска-Камчатского №1, где развернут инфекционный госпиталь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на Камчатке отметили, что пока ни один аппарат ИВЛ не пригодился — пациенты, госпитализированные с выявленной коронавирусной инфекцией, переносят её в лёгкой форме.

На следующей неделе в регионе ожидают поставку ещё 10 таких же аппаратов.

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов, представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом выразили глубокую признательность правительству России, Минпромторгу России, лично Денису Мантурову и Олегу Бочарову за помощь в приобретении необходимого Камчатке медицинского оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на 23 апреля выявлено 63 случая заражения коронавирусной инфекцией.