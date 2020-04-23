Салехард, , 05:11 — REGNUM Прокуратура ЯНАО в первом квартале 2020 года выявила 214 нарушений антикоррупционного законодательства при реализации национальных проектов. Почти 50 служащих и работников привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы Надымского района и руководителя МУ «Управление капитального строительства и капитального ремонта» по подозрению в хищении более 30 млн рублей.

Кроме того, по актам прокурорского реагирования два высокопоставленных чиновника уволены со службы в связи с утратой доверия. И более 20 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности — общая сумма наложенных штрафов составила 730 тыс. рублей.

Итоговая сумма исковых требований о возмещении ущерба государству при реализации национальных проектов в ЯНАО за первый квартал 2020 года составила 35 млн рублей.