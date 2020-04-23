Цзинань, Китай, , 04:44 — REGNUM Китайский индекс цена на овощи Shouguang, являющийся главным мерилом ситуации на рынке овощей в стране, вырос на 1,04% до 137,07 пунктов, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Индекс публикуется ежедневно на основе ситуации с ценами на рынках городе Шоугуан провинции Шаньдун, являющегося ключевой производственной базой овощей, а также центром ценообразования на овощи по всей стране.

Индекс был одобрен Министерством коммерции КНР в 2010 году и впервые был опубликован 20 апреля 2020 года. С тех пор он стал показывать более своевременную и более точную информацию, столь необходимую для производителей и продавцов овощей.