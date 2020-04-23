Харбин, Китай, , 04:31 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая подтверждено три новых местных случая заболевания COVID-19 и один «импортный» случай, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, все заболевшие являются гражданами Китая, вернувшимися из России. Всего в регионе подтверждено на текущий момент 540 местных заболевших новой коронавирусной инфекцией и 385 «импортных».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Поднебесной подвержено 10 вновь заболевших COVID-19, из которых четыре случая заболевания — внутренние, остальные — «импортные».

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