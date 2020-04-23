Пекин, , 04:11 — REGNUM Сельскохозяйственный банк развития Китая, являющийся третьим по величине эмитентом облигаций, выпустил облигаций на 2 млрд юаней (около $282,08 млн) на защиту экологии, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Облигации выдаются на погашение через три года с процентной ставкой 1,694% с целью финансирования ключевых областей строительства «экологической цивилизации». На конец первого квартала года банк выдал 659 млрд юаней займов на развитие экологических проектов, включая проекты сбережения энергии, развитие зеленой инфраструктуры, а также чистой промышленности.

Отметим, что Китай активно занимается внедрением «зеленой» энергетики и различных экологических программ, включая замещение угольной энергии на альтернативную и субсидирование сферы электромобилей.