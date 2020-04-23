Казань, , 03:56 — REGNUM Арбитраж Татарии 1 июня 2020 года начнёт рассматривать иск АО «Международный аэропорт Казань» к специализированной компании в сфере авиационного лизинга — АО «Ильюшин Финанс Ко» (Воронеж). Истец требует взыскать с ответчика более 12,3 млн рублей неосновательного обогащения за стоянку двух воздушных судов в течение почти четырёх лет. Помимо этого, акционерное общество требует освободить аэродром от самолётов ответчика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан ещё в середине января 2020 года, третьим лицом в деле участвует ФГУП «Администрация гражданских аэропортов аэродромов» (Москва). Дело к производству принял судья Горинов.

Сумма 12 377 232 рубля в иске фигурирует, как неосновательное обогащение «за период с 23 июня 2015 года по 9 октября 2019 года» за временную стоянку воздушных судов. Второе требование истца — обязать «в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу устранить препятствие в пользовании аэродромом «Казань», расположенном на земельном участке с кадастровым номером 16:24:150 301:410» посредством освобождения аэродрома от двух воздушных судов.

Если же ответчик не заберёт свои самолёты, истец планирует в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу взыскивать «неустойку в размере 20 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта».