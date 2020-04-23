Нижний Новгород, , 03:36 — REGNUM АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», которое является поставщиком газа в Нижегородской области, за апрель 2020 года подало свыше 60 исков о взыскании задолженности с муниципальных предприятий, администраций городов, а также теплоснабжающих организаций, промышленных компаний и индивидуальных предпринимателей. Только за 22 апреля в арбитраж Нижегородской области поступило 11 подобных исков, среди ответчиков в которых отметились и завод «Легмаш», и ряд строительных компаний. Пока не все иски приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На начало марта 2020 года общий долг за газ теплоснабжающих организаций составил 686,4 млн рублей. При этом 137 млн рублей приходилось на ООО «УК «НОКК» АО «Нижегородская областная коммунальная компания», где существенную долю имеет областное правительство. На втором месте антирейтинга была российская авиастроительная компания — АО «РСК «МиГ» (77 млн рублей долга), на третьем — ООО «Рикор Энерго» (17 млн рублей), на четвёртом — МУП «Новосмолинское» (16 млн рублей) и замыкал топ-5 ПАО «Лысковский электротехнический завод» (14 млн рублей). На эту же дату долги за газ, поставленный промышленным предприятиям, составили 119,1 млн рублей, из которых 29,5 млн рублей приходились на ООО «Газпром газомоторное топливо», ещё 13,6 млн рублей на АО «Корунд-системы», 3,3 млн рублей — на АО «ННПО имени М. В. Фрунзе», 3 млн рублей — на ООО «Силикатстрой» и 2,6 млн рублей — на ООО «Энергия Альфа».

22 апреля 2020 года иски поставщиком газа были поданы к шести муниципальным предприятиям, компании «Силикатстрой» — на сумму 1,604 млн рублей, заводу «Легмаш» — на 860 тыс. рублей и АО «Ордена «Знак почёта» «Хохломская роспись» — на 1,36 млн рублей.

МУП «Новосмолинское» 21 апреля получило сразу два иска — на 4,01 млн рублей каждый, а «Рикор Энерго» — на 6,77 млн рублей. Среди ответчиков также фигурируют мэрия Нижнего Новгорода, администрации Выксы и Бора.

А 1 июня 2020 года суд рассмотрит претензии к ПАО «Лысковский электротехнический завод» на сумму 5 384 632 рубля.