Тюмень, , 03:31 — REGNUM В Тюменской области закрыт на карантин Тюменский ремонтно-механический завод. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Предприятие, по информации ведомства, закрыли из-за нарушения мер по профилактике коронавируса и регистрации заболевания COVID-19 у нескольких сотрудников.

В целом по проверкам предприятий региона инспекторами Роспотребнадзора возбуждено 69 административных дел. Основные нарушения — отсутствие защитных масок у сотрудников и контроля над их температурой тела, недостаток дезинфицирующих средств, нет графиков уборки и инструкций по приготовлению дезинфицирующих растворов.