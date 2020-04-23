Казань, , 03:13 — REGNUM В арбитраж Татарии от муниципального предприятия Зеленодольска поступил иск к Госжилфонду республики, созданному 25 лет назад указом главы региона Минтимера Шаймиева для внедрения новых инструментов работы на жилищном рынке. Сумма претензий, фигурирующая как штрафные санкции, — пени превысила 15 млн рублей. Заявление до 29 мая 2020 года из-за недочётов оставлено без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от МУП «Служба технического надзора Зеленодольского муниципального района» поступил 10 апреля 2020 года. Сумма исковых требований — 15 472 553,43 рубля, которые фигурируют как пени. Судья между тем усмотрел нарушения при подаче иска и оставил его без движения, дав время на устранение.

Это не первый спор компаний. В апреле 2019 года МУП выиграло спор о взыскании 19 008 050 рублей основного долга. В основу спора лег договор об инвестиционной деятельности, по которому МУП выступал техническим заказчиком, а ответчик — инвестором-застройщиком. Договор был заключён в 2015 году на строительство 263-квартирного жилого дома в Зеленодольске.