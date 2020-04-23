Кишинёв, , 00:15 — REGNUM В этом году из-за эпидемии коронавируса Молдавии ждет беспрецедентный в истории страны дефицит госбюджета — более 15 миллиардов леев (около 750 млн евро), и дыру в бюджете можно залатать только за счет внешних займов. Такого мнения, как передает ИА REGNUM, придерживается молдавский экономист Вячеслав Ионицэ.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Деньги Молдавия, по словам эксперта, может получить на борьбу с коронавирусом, и тут нет никакой заслуги правительства, которое «не сильно в умении привлекать кредиты». Без привлечения внешних кредитов на сумму не менее $500 млн, по словам Ионицэ, Молдавии не справится с кризисом.

В МВФ, на деньги которого рассчитывает Кишинев, по словам эксперта, это понимают. «Предоставляемые займы в значительной степени будут обусловлены не заслугами правительства, а кризисом и тем фактом, что МВФ понимает, что если не помогать странам, могут произойти социальные революции, которых допустить нельзя» — заявил экономист.

Напомним, Молдавия в ближайшее время рассчитывает на очередной транш от МВФ, а также кредит от России в размере 200 млн евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон нашел слабое место России: Москва готова платить за блокаду ПМР?