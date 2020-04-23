Ташкент, , 00:00 — REGNUM Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-марте 2020 года составил 8,140 миллиардов долларов, что ниже по сравнению с аналогичным периодом 924,1 миллионов долларов, сообщает Госкомстат Узбекистана.

» Узбекистан осуществляет торговые отношения более чем со 150 странами мира. Нaибольший объем его внешнеторгового оборота среди них зафиксирован с Российской Федерацией (16,9%), Китаем (16,8%), Казахстаном (8,3%), Республикой Корея (6,7%), Турцией (5,8%), Киргизией (2,3%) и Германией (2,1%)», отмечает ведомство.

Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности также наблюдается активный внешнеторговый баланс с семью странами, в частности с такими, как Афганистан (151,1 млн.долл.США), Киргизия (121,2 млн.долл.США), Таджикистан (78,8 млн.долл.США), Турция (62,3 млн. долл. США), Иран (16,4 млн.долл.США), ОАЭ (15,7 млн.долл.США) и Франция (10,1 млн.долл.США).