Кишинёв, , 22:58 — REGNUM Молдавская оппозиция обратится в Генпрокуратуру, чтобы проверить обстоятельства переговоров и заключения соглашения с Россией о кредите в 200 млн евро. Как передает ИА REGNUM, лидер оппозиции, экс-премьер Майя Санду заявила 22 апреля, что молдавские власти одобрили кредит «в ущерб интересам страны и граждан».

В соглашение, по ее словам, попали «катастрофические для Молдавии положения, например, о том, что государство берет на себя ответственность за частных дебиторов». Санду говорит, что таких пунктов нет в кредитных договорах, которые Россия заключает с другими странами.

Майя Санду добавила, что даже министр финансов Сергей Пушкуца не знает, что вел переговоры с Москвой об этом кредите, и откуда там взялись эти пункты. Экс-премьер хочет, чтобы все это выяснила Генпрокуратура.

Напомним, 17 апреля в Москве посол Молдавии Андрей Негуца подписал с руководством Минфина РФ соглашение о кредите в размере €200 млн, а правительство Молдавии 21 апреля одобрило соглашение.

Процентная ставка по кредиту составит 2%, а срок возвращения кредита — 10 лет. Деньги планируется направить на бюджетные нужды и на инфраструктуру, в частности ремонт дорог.

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