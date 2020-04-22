Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Порядка 43% граждан США либо полностью потеряли работу либо их зарплата существенно снизилась из-за карантинных мер в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет The Hill со ссылкой на данные опроса Pew Research Center.

Согласно данным исследования, экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к тому, что 43% граждан США либо вообще потеряли работу, либо потеряли существенную часть зарплаты.

Из этого числа 28% заявили о полной потере работы, остальные — о снижении зарплаты.

Пандемия коронавируса в США уже привела к тому, что закрылось огромное количество предприятий и 22 млн американцев обратились за пособием о безработице. Это означает, что все рабочие места, созданные со времени Великой рецессии были уничтожены.