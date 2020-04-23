Тегеран, , 07:49 — REGNUM 22 апреля главный советник Иранской ассоциации производителей бытовой техники заявил, что промышленники сэкономили $250 млн за последние полтора года за счет расширения внутреннего производства, причём данная сумма может увеличиться до $300 млн в этом году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аббас Хашеми рассказал корреспонденту IRNA, что развитие отечественного производства является стратегией иранского руководства, которой следуют министерство промышленности, рудников и торговли, а также промышленные ассоциации и неправительственные организации (НПО).

По словам Хашеми, иранская промышленность имеет большие возможности по производству деталей для электромоторов, вентиляторов, испарителей, конденсаторов и компрессоров и ежегодно экспортирует свою продукцию на сумму от 230 до 240 миллионов долларов. Он также отметил, что сейчас в наличии у государства имеются все ресурсы, включая финансовый, политический и человеческий, чтобы расширять промышленность.