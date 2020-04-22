Рига, , 22:30 — REGNUM Власти Латвии в период вызванного пандемией экономического кризиса должны помочь всем, вне зависимости от того, честно ли они платили налоги в прошлом. Об этом сообщил латвийский омбудсмен Юрис Янсон в интервью программе 900 секунд на телеканале TV3.

«Нечестных налогоплательщиков Служба государственных доходов (СГД) должна призвать к ответственности, имеющимися в её распоряжении средствами, но сегодня нужно помочь всем», — сказал Янсон.

По сути правозащитник вступил в заочную полемику с премьер-министром страны Кришьянисом Кариньшем, который считает, что государство должно поддерживать сейчас только честных налогоплательщиков.

Янсон отметил, что в последнее время Бюро правозащитника получает большое количество жалоб от людей, считающих себя обделёнными, так как не могут получить обещанную государством социальную помощь из-за несоответствия определённым критериям. Омбудсмен считает такой «формализм и бюрократизм» в данной ситуации неуместным.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.