Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Стали известны подробности финансовой помощи правительства США американским гражданам и бизнесу. Об этом сегодня, 22 апреля, передает «Вести FM» со ссылкой на блогера Веру Десятову.

Напомним, что власти США заявили о намерении реализовать беспрецедентную программу финансовой помощи американским гражданам и бизнесу в условиях пандемии. Президент США Дональд Трамп объявил, что на помощь своим гражданам и бизнесу Соединенные Штаты потратят 2 трлн долларов.

Из этих средств часть пойдет непосредственно на финансовую помощь населению. Выплаты эти получат только налогоплательщики с зарегистрированным доходом менее $99 тыс. в год. Из них взрослые — по $1200, граждане до 17 лет — по $500.

Однако в большинстве штатов эту финансовую помощь раздавать еще даже не начали. Местные американские СМИ пишут, что, скорее всего, большинство начнет получать эти выплаты в виде чеков только летом, а может быть и позже. Есть много проблем с оформлением и верификацией граждан, иногда выплаты назначаются на уже умерших людей, и родственники не знают, что с этим делать. Также вопросы возникают у домохозяек, у которых нет никакого дохода. Помимо прочего, в США есть и такие, кто не регистрирует свой доход, чтобы он не облагался налогом, хотя в США с этим активно борются.

Также в американском сегменте социальных сетей многие граждане жалуются, что $1200 — это довольно мало. В некоторых штатах затраты на жилье, услуги ЖКХ, продукты и медицинскую страховку значительно больше, чем $1200.

Другая адресная помощь — это отсрочка по образовательным кредитам как минимум до 30 сентября. Это довольно существенная помощь, так как образование в США платное и довольно дорогое. Средства на образование для своего ребенка родители иногда начинают копить еще до его рождения. А многие молодые американцы, у родителей которых нет денег, берут образовательные кредиты, которые погашают уже после получения диплома.

Еще одна мера — это добавки к выплате по безработице. Это дополнительные $600 в неделю в течение четырех месяцев. Стоит отметить, что стандартные суммы варьируются от $200 до $550; — в зависимости от штата.

Это все касается адресной помощи гражданам.

$500 млрд выделяется на льготные кредиты компаниям. Из них $25 млрд — авиаперевозчикам, $4 млрд — грузовым авиаперевозчикам, $17 млрд — предприятиям в сфере национальной безопасности. Остальные $454 млрд — на кредиты предприятиям, штатам и муниципалитетам.

При этом те компании, которые получат эти льготные кредиты, обязуются не выплачивать дивиденды, пока не выплатят кредит, и должны сохранить 90% сотрудников. Займы выделяются максимум на пять лет. Надзорные органы внимательно проследят, на что будут потрачены выделенные государством деньги.

Но и с кредитами компаниям вышли некоторые недоработки. Оказалось, что некоторые крупные компании, сети ресторанов попытались заполучить эти кредиты, хотя власти четко сказали, что эти кредиты полагаются только малому и среднему бизнесу. Те компании, которые незаконно получили кредиты от государства, будут вынуждены их вернуть.

Пентагон получит $1,2 млрд на борьбу с коронавирусом в войсках, и еще $1 млрд на траты по закону об оборонных закупках.

Более 100 млрд получат больницы. Тут дело в том, что в США большинство больниц — частные, государство не платит зарплату врачам и не покупает для них оборудование. Но сейчас в условиях пандемии многие больницы не могут покрыть свои расходы. Государство решило им помочь.

Система здравоохранения в США полностью монетаристская. Очень многие граждане опасаются, что им просто не хватит денег на лечение от COVID-19 (сейчас на это надо несколько десятков тысяч долларов США). Дело в том, что многие американцы теряют работу, а вместе с ней и медицинскую страховку. В итоге им надо оформлять льготную страховку, которая все лечение не покроет.

Еще один сегмент помощи: запрет на выкуп за неуплату по ипотеке и выселение арендаторов. Предполагается, что если граждане испытывают проблемы с доходами, то они могут получить отсрочку по ипотеке. Но тут есть очень большое ограничение — речь идет о тех ипотечных кредитах, у которых есть федеральное обеспечение. А если этого обеспечения нет, что гражданину надо обращаться в банк, выдавший ему кредит, и надеяться, что там ему пойдут навстречу.