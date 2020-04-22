Москва, , 21:30 — REGNUM Иностранные граждане смогут осуществлять трудовую деятельность в Москве без получения разрешений или патентов до 15 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

«Иностранные граждане, находящиеся на территории России и не имеющие разрешение на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта по 15 июня могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работодотели и заказчики на указанный период вправе привлекать на работу иностранных граждан при наличии у них разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

При этом подчёркивается, что обязательным условием использования иностранной рабочей силы является соблюдение работодателем требований российского законодательства, включая требования по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В пресс-службе МВД пояснили, что данное решение принято в соответствии с указом президента России Владимира Путина «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавирусной инфекции».