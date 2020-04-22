Санкт-Петербург, , 21:30 — REGNUM Губернатор северной столицы Александр Беглов одобрил концепцию развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Об этом 22 апреля сообщили в Смольном.

Беглов направил генеральному директору, председателю правления РЖД Олегу Белозерову соответствующее письмо.

На первом этапе предполагается построить Северо-Восточный (из Павлово-на-Неве в Орехово) и Юго-Западный (от Владимирской к Бронке) железнодорожные обходы и таким образом вывести из города транзитное грузовое движение.

Кроме того, планируется увеличить объемы и организовать тактовое движение поездов до Выборга, Всеволожска, Красного Села, Колпино и Тосно, Павловска, Гатчины, Белоострова и Ораниенбаума, железнодорожное сообщение с аэропортом «Пулково», а также запустить электропоезда от Финляндского вокзала в Сертолово через Левашово.

Вторым этапом станет создание маршрутов электропоездов Белоостров — Ораниенбаум, Гатчина — Токсово во внутригородской части Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Это позволит жителям юга добираться на север без дополнительных пересадок.

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