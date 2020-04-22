Ашхабад, , 20:16 — REGNUM В Туркмении продолжает усугубляться ситуация с дефицитом муки и хлеба в государственных магазинах. Это привело к тому, что правоохранительные органы начали бороться с частными пекарями, передает «Азатлык».

Так, в Марыйской области полицейские задерживают местных жителей, которые пекут домашние тандырные лепешки, а затем продают их на базарах.

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Также правоохранители проверяют всех частных пекарей и допрашивают их на предмет того, не из государственной ли муки они пекут хлеб на продажу. Если выясняется, что они приобрели муку в государственных магазинах, то их забирают в местные отделения полиции.

Местные жители жалуются на то, что полицейские вымогают у частных торговцев лепешками взятки в размере от 2 000 до 6 000 манатов (от 43 000 до 129 000 рублей), угрожая им возбуждением уголовного дела.

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