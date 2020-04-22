Москва, , 20:02 — REGNUM Таганский суд Москвы 29 апреля начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, обвиняемого в растрате 12 миллионов евро кредитной организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суде.

Судебное заседание состоится 29 апреля в 12:00.

Как сообщало ИА REGNUM, Вавилин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

По версии следствия, Вавилин заключил два договора о предоставлении невозобновляемых кредитных линий, что принесло банку ущерб в размере 12 миллионов рублей.

Подсудимый свою причастность к выдаче кредитов отрицает.