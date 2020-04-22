Вологда, , 19:51 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил открытым дачный сезон в режиме самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Вологжане, безусловно, имеют право поехать на дачи. Но это нельзя расценивать как ослабление режима самоизоляции или разрешение собираться компаниями на природе. Это просто схема для смены места изоляции с сохранением необходимости соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Поездки на дачу должны быть максимально безопасны для вологжан. Мы не можем допустить скачка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, поэтому выработали ряд решений», — сказал Олег Кувшинников, открывая заседание оперштаба.

Категорически запрещено покидать место самоизоляции и выезжать на дачи лицам с коронавирусной инфекцией, а также тем, кто болен ОРВИ, и лицам, прибывшим из других регионов. Отслеживать передвижения дачников будут сотрудники полиции, Росгвардии и ГИБДД.

Для безопасности людей власти намерены организовать розничную продажу защитных масок на вокзалах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, режим карантина установлен для всех жителей области в соответствии с постановлением областного Правительства от 27 марта. Документ предписывает не покидать место проживания или пребывания, в том числе жилые и садовые дома, которые используются для этих целей. Вологжане, которым разрешено посещать дачи, обязаны следовать схеме маршрутизации.