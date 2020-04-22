Вологда, 22 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников объявил открытым дачный сезон в режиме самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Категорически запрещено покидать место самоизоляции и выезжать на дачи лицам с коронавирусной инфекцией, а также тем, кто болен ОРВИ, и лицам, прибывшим из других регионов. Отслеживать передвижения дачников будут сотрудники полиции, Росгвардии и ГИБДД.
Для безопасности людей власти намерены организовать розничную продажу защитных масок на вокзалах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, режим карантина установлен для всех жителей области в соответствии с постановлением областного Правительства от 27 марта. Документ предписывает не покидать место проживания или пребывания, в том числе жилые и садовые дома, которые используются для этих целей. Вологжане, которым разрешено посещать дачи, обязаны следовать схеме маршрутизации.