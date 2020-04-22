Тверь, , 19:29 — REGNUM Тверскую область отметили на федеральном уровне как регион, который производит детали для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом говорилось 22 апреля на заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, в заседании в режиме видеоконференцсвязи принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Главной темой заседания стала мобилизация здравоохранения субъектов страны на фоне пандемии коронавируса. В частности, по поручению президента Владимира Путина до 28 апреля регионы должны завершить развёртывание коечного фонда для больных коронавирусом. Также, напомнил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, по поручению президента все регионы должны сформировать медицинские бригады для работы с пациентами с коронавирусом. Для обеспечения больниц кадрами необходимо привлекать сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами.

На заседании министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что Тверская область включилась в работу по выпуску отечественных комплектующих для медицинского оборудования — в Ржеве налажено производство клапанов для аппаратов ИВЛ.

Напомним, в Тверской области разработан и реализуется региональный план по противодействию распространения коронавируса. К 28 апреля госпитальная база для лечение больных с коронавирусом в регионе составит 1380 коек — их разворачивают в медицинских учреждениях Твери, Зубцова, Конаково, Нелидово, Удомли. До конца текущей недели развернут 1100 коек. Миллиард рублей направлен на обеспеченность учреждений здравоохранения оборудованием, средствами защиты, организацию лабораторных исследований, комплектование медицинских бригад и их материальное стимулирование, на почти выделенные средства заключены контракты. На данный момент в больницы уже поступило 23 аппарата ИВЛ, а в целом контракты заключены на поставку более 760 единиц оборудования — помимо аппаратов ИВЛ, это увлажнители, прикроватные мониторы, аспираторы, шприцевые насосы и другая техника.

Стимулирующие выплаты за работу с коронавирусом получат около трёх тысяч медработников. Врачам и медработникам, которые работают в инфекционных госпиталях и ведут борьбу с коронавирусной инфекцией, временно предоставят места для проживания в гостиницах. Параллельно в регионе мобилизуют медперсонал инфекционных госпиталей, в том числе подключены врачи-ординаторы Тверского государственного медицинского университета и студенты медицинских колледжей региона.

Также в Тверской области большое внимание уделяется сохранению устойчивости экономики, доходов и занятости населения. На реализацию регионального пакета мер поддержки в областном бюджете заложено около 1,8 млрд рублей. Так, более 30 предприятий Тверской области перепрофилировались на производство средств защиты. Задействованы мощности для выпуска масок и респираторов, одноразовых защитных костюмов, халатов, бахил, кожных антисептиков.