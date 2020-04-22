Душанбе, , 18:40 — REGNUM Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки в закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», согласно которым тотализаторы, букмекерские конторы, лото, ломбарды переходят из общего списка в особый перечень видов деятельности. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает «Азия-Плюс».

Власти Таджикистана объяснили принятие подобных мер необходимостью пополнения госбюджета в сложившей в мире ситуации с распространением коронавируса.

Согласно внесённым поправкам, предприниматели из перечисленных сфер за рассмотрение заявления о выдаче лицензии для осуществления своей деятельности теперь должны будут заплатить сбор в размере 10 показателей для расчётов вместо четырёх показателей, которые с них взимались ранее.

Помимо этого, за выдачу лицензии на виды деятельности особого перечня бизнесмены вместо 10 показателей для расчёта (покупка лицензии по видам деятельности общего перечня) должны будут выплатить сумму, которую согласно законодательству страны правительство может устанавливать по каждому виду в отдельности.

Переход вышеуказанных видов деятельности из одного списка в другой сокращает срок действия лицензии с пяти лет (для видов деятельности общего перечня) до трёх лет.

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