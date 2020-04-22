Лондон, , 18:07 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торговой сессии 22 апреля на Лондонской бирже, основные марки поднялись с многолетних минимумов, к которым опустились в ходе предыдущей сессии.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подорожали на $1,35 (6,98%), до $20,68 за баррель. Июньские фьючерсы WTI поднялись в цене на $3,52 (30,42%), до $15,09 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе торгов 21 апреля нефть Brent опускалась ниже $16 за баррель, минимального значения с 1999 года. WTI опускалась до сессионного минимума в $6,55 за баррель.

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