Москва, , 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Напомним, что на минувшей неделе ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) распространила пресс-релиз, в котором сказано, что комиссия в условиях пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса рассматривает меры макроэкономической и денежно-кредитной политики для обеспечения экономической стабильности стран ЕАЭС. Также к пресс-релизу были приложены материалы Глазьева, являющегося давним оппонентом финансово-экономического блока правительства России и Центробанка.

В этих материалах Глазьев пишет, что в мировой экономике произошли очень глубокие структурные изменения, обусловленные сменой технологических и мирохозяйственных укладов. В связи с этим Глазьев предлагает принять ряд стабилизационных мер. Одна из них — «налог Тобина».

Речь идет о налоге на неторговые валютообменные операции. Этот налог мог бы нейтрализовать атаки валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля.

После этой публикации Банк России направил в министерство экономического развития РФ письмо, в котором идеи Глазьева были подвергнуты критике. Якобы та информация, которую излагает Глазьев, «содержит ряд неточностей и искажений, а в текущей ситуации рыночной волатилности ЦБ считает эту информацию недопустимой и несущей репутационные риски для совместных мер правительства и Банка России.

В связи с этим, Банк России предлагает министерству экономического развития «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» Глазьева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Глазьев уже много лет последовательно критикует либеральный финансов-экономический блок правительства и руководство Банка России. Кроме того, Глазьев всегда предлагает альтернативные методы управления экономикой, которые, по его мнению, смогут стимулировать развитие реального сектора и обеспечат желаемый экономический рост. Однако власти никогда не брали идеи Глазьева на вооружение. При этом рост ВВП России с 2012 года колеблется на уровне от 0,7 до 2% годовых и это по официальным данным.