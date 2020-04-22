Минск, , 18:03 — REGNUM Евразийский банк развития прогнозирует сокращение в 2020 году агрегированного ВВП стран-участниц ЕАБР на 2,2%. Наибольшее падение ждёт экономику Белоруссии — на 3,3%. Об этом говорится в опубликованном 22 апреля аналитическом материале банка «Макрообзор ЕАБР: обновленный прогноз».

"В России, Казахстане, Белоруссии и Армении ожидается падение выпуска (на 2,3, 1,0, 3,3 и 1,7% соответственно), а в Киргизской Республике и Таджикистане — существенное замедление темпов его роста (до 0,1 и 5,5% соответственно)», — отметили в ЕАБР.

Эксперты банка считают, что средняя цена нефти в нынешнем году составит $40 за баррель. Они также отметили большое негативное влияние на экономики стран ЕАЭС пандемии.

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В оценках Белоруссии, где прогнозируется самое большое падение ВВП, эксперты ЕАБР констатировали: «Существенно снизился в марте и сводный индекс экономических настроений в Белоруссии (до минус 5,6% — минимума за три года), где сокращение активности отмечено во всех ключевых секторах экономики (промышленность, торговля, транспорт и строительство)».

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«В Республике Беларусь отрицательный вклад в прирост ВВП внесет сокращение производства нефтепродуктов и калийных удобрений», — сказано в докладе.

Эксперты уточнили: «Снижение выпуска нефтепродуктов связано с уменьшением поставок сырья в I квартале текущего года. В дальнейшем предполагается их восстановление до среднеквартального значения 2019 г. Падение объемов производства калийных удобрений объясняется их высокими мировыми запасами и прогнозируемым замедлением экономического роста в Китае в 2020 г.».

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