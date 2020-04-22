Село Ворсино, Калужская область, , 17:58 — REGNUM Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и временно исполняющий обязанности калужского губернатора Владислав Шапша 22 апреля посетили завод компании L’Oréal в калужском индустриальном парке «Ворсино», где стартовало производство дезинфицирующего геля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития области.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и временно исполняющий обязанности калужского губернатора Владислав Шапша на заводе компании L’Oréal в индустриальном парке «Ворсино» дали старт производству дезинфицирующего геля Arrko.ru

Запуск производства новой продукции состоялся в рамках реализуемой компанией L’Oréal программы солидарности в поддержку борьбы с коронавирусом в России. Программа направлена на поддержку больниц и медицинских работников, которые находятся на передовой в борьбе с распространением коронавируса, а также фармацевтов, персонала продовольственных торговых сетей, для детских домов и домов престарелых.

Завод L’Oréal в России был открыт в 2010 году и занимает площадь 10 тысяч квадратных метров на территории индустриального парка Ворсино в Калужской области.

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