Йошкар-Ола, , 17:03 — REGNUM До настоящего момента в Марий Эл поступило 372,56 млн рублей федеральных средств, которые направят на мероприятия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве республики.

Из этих средств 272 млн рублей направят на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда; 87,56 млн рублей — на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией; 13 млн пойдут на закупку медицинского оборудования.

Со стороны республики выделено 175,4 млн рублей, из них 20,5 млн рублей — на закупку современных аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), 6,1 млн рублей — на обеспечение деятельности обсерватора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 22 апреля подтверждено 333 случая заражения коронавирусом. Ежедневно в регионе проводится около 500 тестирований на коронавирус.