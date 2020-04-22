Пенза, , 17:05 — REGNUM В Пензе из-за объявленного ранее желтого уровня погодной опасности устраняют последствия сильного ветра, сообщает пресс-служба мэрии города.

Дежурившие в ночь на 22 апреля бригады спасателей и сотрудников учреждений жилищно-коммунального хозяйства проводили расчистку улиц от сломленных ветром веток и распиловку ранее упавших деревьев.

В городе продолжаются работы по откачке воды на улицах Чаадаева и Долгорукова. В ночную смену работали 18 единиц техники, которые приводили в порядок дорожное покрытие. Ночью ветер повредил пять деревьев, перекрывших дороги на улицах Попова, Кордон Студеный, Зеленодольской, в поселке Монтажный, дорогу на Барковку. До утра силами МЧС удалось убрать деревья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Пензенской области 21 апреля прогнозировался желтый уровень опасности. Ожидались осадки, преимущественно в виде дождя, местами сильные, северо-восточный ветер порывами до 18 м/с.

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