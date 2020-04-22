Хорог, Таджикистан, , 17:00 — REGNUM Предприниматели города Хорог в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана решили снизить сумму арендной платы за торговые точки на 30%, сообщает«Азия-Плюс» со ссылкой на источник в местном исполнительном ведомстве.

По данным источника, все бизнесмены пошли на такой шаг осознанно и добровольно.

В мэрии города отмечают, что некоторые продавцы, пользуясь ситуацией с коронавирусом, покупают у фермеров товар по низкой цене, а потом перепродают по высокой, что провоцирует резкий рост цен на рынках.

Во избежание подобного необоснованного роста цен глава ГБАО Ёдгор Файзовпоручил соответствующим ведомствам создать на всех рынках области специальные места, где фермеры смогут самостоятельно без каких-либо наценок продавать свою продукцию.

Также, согласно указу Файзова, создан постоянный штаб по стабилизации цен на продукты питания на территории области. В отношении предпринимателей, не выполняющих соответствующие требования штаба, будут применяться штрафные санкции.