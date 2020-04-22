Москва, , 16:56 — REGNUM ОАО «РЖД» предложило губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву обнулить налог на железнодорожную инфраструктуру в регионе с 2020 года для снижения убытка компании от перевозок угля. По данным агентства «Прайм», соответствующее письмо было направлено главе Кузбасса.

Ранее в Кемеровской области были снижены налоги для отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса, но железнодорожные перевозки в их число не вошли. Согласно принятым в Кузбассе решениям, в частности, ставка налога на имущество организаций для пострадавших отраслей в 2020 году снижена до 1,1% с 2,2% для объектов недвижимости, по которым налог рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости.

Компания предложила губернатору региона «срочно рассмотреть возможность установления с 2020 года на территории Кемеровской области ставки налога на имущество организаций в отношении объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в размере 0%, что позволит снизить убытки от перевозок угля и будет способствовать стабилизации работы». Каменный уголь, отмечают компании, в 2019 году составил почти 30% от общего объема погрузки на сети РЖД, или 372 миллиона тонн, в том числе в Кузбассе — 227 миллионов тонн. При этом, как подчеркивают в РЖД, доходы от перевозок данного груза не покрывают полных затрат на их осуществление. Так, убыток от таких перевозок в 2019 году составил 54,7 миллиарда рублей.

Ранее ОАО «РЖД» принимало меры для стимулирования перевозок угля. Так, в июле 2019 года компания предоставила скидку на перевозки энергетического угля из Кемеровской области в порты Азово-Черноморского бассейна в размере 7,4%. Она позволила нивелировать экспортную надбавку к тарифу на перевозки угля по железной дороге.

В марте текущего года в связи с сохранением в 2020 году неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом угольном рынке компания ввела скидки на перевозку энергетического угля через порты Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов в размере 12,8%, с 6 апреля их действие распространено и на перевозки антрацита.

Для перевозок энергетического угля в Китай через Россию и Казахстан была установлена скидка 12,8% или 25% в зависимости от расстояния перевозки.