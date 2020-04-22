Рига, , 16:55 — REGNUM Министр экономики Латвии Янис Витенберг подготовил и направил в рабочую группу, возглавляемую министром финансов страны Янисом Рейрсом, пакет предложений, направленных на расширение круга претендентов на получение двухмесячного пособия из-за простоя, вызванного пандемией. Об этом он сообщил порталу Nra.lv.

«Мы живём в режиме ЧС более месяца. Обобщённая Службой государственных доходов (СГД) статистика показывает драматическую ситуацию. На сегодняшний день в пособиях отказано 40% из подавших заявки налогоплательщиков», — сказал Витенберг.

По его словам, в стране необходимо срочно изменить критерии выплаты пособия и расширить круг компаний, имеющих право запросить его для своих сотрудников.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.