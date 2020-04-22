Москва, , 16:51 — REGNUM Рост промышленного производства в России за период с января по март 2020 года составил 1,5% в годовом выражении. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В марте промпроизводство выросло на 6,4% после снижения на 0,6% в феврале. При этом в годовом выражении рост промпроизводства в марте замедлился до 0,3% с 3,3% в феврале.

По данным Росстата, наибольший рост выпуска в марте был зафиксирован в обрабатывающих производствах, он составил 2,6% в годовом выражении.

В сфере добычи полезных ископаемых в марте зафиксирован спад показателей на 1,7% в годовом выражении, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром зафиксирован — на 2,2%, в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов — на 3,1%.