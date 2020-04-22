Москва, , 16:50 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить всю нефтяную отрасль России в одну госкомпанию.

«Подумать, чтобы всю нефтяную отрасль объединить в одну госкомпанию — может лучше будет управление», — сказал Жириновский в ходе онлайн встречи депутатов Госдумы с главой Минэнерго Александром Новаком.

Он также считает, что экономику можно сделать «более конкурентоспособной за счет низких тарифов, цен на энергетические ресурсы».

Кроме того, Жириновский обеспокоен тем, как будет распределяться сокращение добычи нефти в связи с договоренностью ОПЕК+ по добывающим регионам России, отмечает пресс-служба нижней палаты парламента.

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