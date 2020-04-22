Москва, , 16:50 — REGNUM Всех прибывающих в Камчатский край сезонных рабочих будут предварительно помещать на карантин. Об этом 22 апреля заявил министр территориального развития Камчатского края Сергей Лебедев на онлайн-вебинаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У нас ситуация не такая сложная, как в Москве. На сегодняшний день 63 заразившихся коронавирусом. Сегодня проводим около одной тысячи тестов в день. Но есть проблема, которая свойственна регионам, куда завозится большое количество сезонных рабочих», — сказал Лебедев.

По его словам, в этом году на предприятия рыбопромышленного комплекса должны будут заехать около 11 тысяч человек. Причем их места работы расположены в отдаленных населённых пунктах. Поэтому местные власти приняли решение предварительно помещать всех прибывающих на карантин.

«Все приезжающие проходят на территории обсервацию — карантин в 14 дней, после чего сдают тест на коронавирус и только после этого отправляются в муниципалитеты», — заявил Лебедев.