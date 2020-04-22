Сезонных рабочих на Камчатке изолируют на 14 дней
Всех прибывающих в Камчатский край сезонные рабочих будут предварительно помещать на карантин. Об этом 2 апреля заявил министр территориального развития Камчатского края Сергей Лебедев на онлайн-вебинаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«У нас в ситуации не такая сложная как в Москве. На сегодняшний день 63 заразившихся коронавирусом. Сегодня проводим около одной тысячи тестов в день. Но есть проблема, которая свойственна регионам, куда завозится большое количество сезонных рабочих», — сказал Лебедев.
Недельная инфляция в России сохранилась на уровне 0,2%
Потребительские цены в России за период с 14 по 20 апреля выросли в среднем на 0,2%, как и неделей ранее, сообщает Росстат.
Новак прогнозирует рост спроса на нефть после пандемии
Глава Минэнерго Александр Новак прогнозирует рост спроса на нефть после снятия ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса.
Минэнерго фиксирует снижение платёжной дисциплины
Глава Минэнерго Александр Новак констатировал снижение платежной дисциплины на 7%. «В результате перехода на режим самоизоляции мы наблюдаем снижение платежной дисциплины за последние три недели апреля», — сказал министр.
Минэнерго фиксирует снижение электропотребления
Глава Минэнерго Александр Новак заявил о снижении электропотребления в России.
Себестоимость продукции МСП после пандемии увеличится на 15−20%
После завершения пандемии коронавируса себестоимость продукции малого и среднего предпринимательства увеличится и, скорее всего, не менее чем на 15−20%.
На Среднем Урале стали выдавать займы для выплаты зарплаты
В Свердловской области начали выдавать займы предприятиям для выплаты зарплаты. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.
Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину о том, что механизм выдачи займов уже заработал — выдано 103 кредита на сумму в 146 млн рублей.
«Это очень своевременно», — считает глава региона.
Глава Ставрополья предложил объявить мораторий на рост стоимости услуг ЖКХ
Глава Ставрополья Владимир Владимиров предложил объявить в России мораторий на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
В Ростовской области безработными признают до 1,5 тыс. человек в день
В Ростовской области служба занятости населения готовится принимать до 1,5 тыс. заявлений в день от безработных граждан, сообщил на брифинге начальник регионального управления службы занятости населения Сергей Григорян.
Экономике РФ не обойтись без прямых выплат населению — политолог
Те пакеты мер, которые в России реализуются федеральными и московскими властями, адекватны сложившейся ситуации, считает гендиректор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
В Оренбуржье из-за COVID-19 пострадали более 18 тыс. предпринимателей
В Оренбургской области из-за ограничений, связанных с эпидемией COVID-19, пострадали 18,2 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Сегодня, 22 апреля, об этом проинформировали на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
В Оренбуржье разработаны и действуют 33 меры в помощь предпринимательскому сообществу. На поддержку малого и среднего бизнеса необходимо свыше 4,4 млрд рублей.
В Петербурге назвали тех, кто потеряет и заработает на коронавирусе
Коронавирусная инфекция, из-за которой в Петербурге больше месяца действуют жесткие ограничения, сильнее всего скажется на малом и среднем предпринимательстве в сфере туризма, перевозок, а также ретейлерах, арендующих помещения у частных арендодателей. Но есть и те, кто заработает на ситуации.
Путин рассмотрит меры поддержки ЖКХ и ресурсоснабжающих компаний
Президент России Владимир Путин проведёт совещание по поддержке ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
Законодательная работа и сегодня не останавливается — вице-президент ТПП РФ
Нормотворческая деятельность в стране не останавливается ни на минуту, не взирая на пандемию коронавируса, заявил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Одно из важнейших направлений работы палаты, пояснил он, — именно эта оценка регулирующего воздействия на бизнес готовящихся нормативно-правовых актов: анализируется, не затруднят ли они деятельность предпринимателей, не ущемляют ли их права, не приведут ли к ухудшению предпринимательского климата.