Последствия для экономики России от пандемии коронавирусной инфекции нарастают. По-прежнему приостановлена работа большинства предприятий, в правительстве говорят о вероятном продлении ограничительных мер и на первую половину мая.

Удар, который наносит коронавирус по отдельным отраслям, предприятиям и регионам, отличается в зависимости от множества факторов. Некоторые предприятия уже находятся на грани или «за гранью» разорения, другие испытывают тяжелые трудности, а кто-то почти безболезненно перешел на «удалёнку» или даже увеличил свои доходы, вписавшись в борьбу с пандемией.

О том, что происходит с экономикой России в целом, ее отдельными секторами и предприятиями — в трансляции ИА REGNUM.