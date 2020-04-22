Москва, , 14:49 — REGNUM Глава Минэнерго Александр Новак выступил против отказа от демпфирующего механизма для снижения цены на бензин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи депутатов с министром.

«Новак сам начал говорить о формировании цены на бензин. Он напомнил, что депутаты Госдумы 1 июля 2019 года приняли так называемый демпфирующий механизм, который регулирует цену на нефть, на бензин… И он сказал, что сейчас цены не растут», — отметил Миронов.

По мнению парламентария, демпфирующий механизм хорош для мирного времени, а сейчас нужны экстраординарные меры, потому что падение спроса не бензин связано не только с тем, что люди не ездят на автомобилях, у людей нет денег, чтобы ездить. Я сказал, что надо предпринять меры и выйти из этого демпфирующего соглашения, допустим, на два — на три месяца», — говорит Миронов.

При этом, по словам депутата, Новак обратил внимание на то, что после «льготного периода» будет необходимо снова повышать цены на бензин.

«Он против», — констатировал позицию министра Миронов.

Механизм демпфера — в специальной надбавке, которая зависит от разницы средней экспортной цены на нефть и стоимости бензина Аи-92 и дизтоплива на внутреннем рынке. Эта надбавка позволяет сгладить влияние колебаний цен на нефть на внутреннем рынке.

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