Москва, , 14:22 — REGNUM В последнем обвале цен на нефть и ценные бумаги ФРС США виновна больше всех остальных, включая и администрацию президента Америки Дональда Трампа, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 22 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«ФРС совсем обленилась или потеряла чутьё? — поинтересовался Колташов. — В последнем обвале нефти (с отрицательной ценой) и ценных бумаг она виновна сверх всех остальных, включая и администрацию Дональда Трампа. В конце марта ФРС отметилась, купив за неделю облигации на сумму в 587 млрд долларов. Могли бы нарастить вливания, и так ясно — ничего больше делать не умеют. Однако и тут не сумели. Даже эмитировать доллары и с вертолета их разбрасывать и то не могут? А ведь как всё эффектно начиналось в 2008—2009 гг. с темой «вертолётных денег» и верой в их могущество по отношению к кризису».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, общее количество безработных в США уже превысило 22 миллиона человек.