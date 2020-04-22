Москва, , 14:24 — REGNUM Новый кроссовер Volkswagen Tayron X появится у российских дилеров в продаже в июне 2020 года. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru со ссылкой на источники в дилерской сети бренда.

Кроссовер создан на основе стандартной модели Tayron. От донора новинка отличается купеобразным силуэтом кузова и аэродинамическим обвесом R-Line с более крупным спойлером. Автомобиль также имеет оригинальные лёгкосплавные колёсные диски размером на 18 и 19 дюймов.

Длина модели составляет 4 626 мм, а межосевое расстояние равно 2 730 мм.

Отмечается, что в модельной линейке марки кроссовер разместится на ступень выше паркетника Tiguan.

Под капотом Tayron X функционирует турбированный двигатель объемом два литра и производительностью 186 либо 220 л. с. Агрегат работает с 7-позиционным «роботом» DSG7. Привод у авто есть как передний, так и полный 4motion.

Ранее глава отдела исследований и разработок компании Volkswagen Фрэнк Уэлш заявил, что немецкий автопроизводитель планирует уменьшить модельный ряд кроссоверов.

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