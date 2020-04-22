Улан-Батор, , 14:11 — REGNUM Государственная чрезвычайная комиссия Монголии вечером 21 апреля провела экстренное совещание в связи с обнаружением нового случая заражения коронавирусом.

По данным государственной чрезвычайной комиссии, 21 апреля лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19 у дальнобойщика, который 16 апреля пересек границу через погранпереход Кяхта-Алтанбулаг.

В связи с этим государственная чрезвычайная комиссия решила приостановить все пассажирские перевозки из города Улан-Батора, аймаков Сэлэнгэ и Дархан с 21:00 21 апреля до 06:00 25 апреля.

По данным министерства здравоохранения, 16 апреля пункт пропуска Алтанбулаг из РФ пересекли 32 грузовика, из них водители 21 грузовика являются гражданами РФ и после разгрузки товаров вернулись в Россию. У двух монгольских водителей коронавирус, что 21 апреля подтверждено лабораторно.

Таким образом, общее количество инфицирования коронавирусом в Монголии достигло 35, все случаи являются завозными.

Тем временем 22 апреля президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пожертвовал государственной чрезвычайной комиссии 5000 единиц медицинских защитных костюмов, изготовленных местными производителями. По данным администрации президента, костюмы были куплены на собственные средства главы страны.