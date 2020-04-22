Киев, , 14:04 — REGNUM Технические возможности нефтетранспортной системы Украины в принципе не предусматривают возможности предоставления услуг по хранению нефти, заявили в компании «Укртранснафта».

Компания выразила свою позицию сегодня, 22 апреля, в комментарии по запросу «Интерфакс-Украина».

В комментарии говорится, что технологическое оборудование нефтетранспортной системы Украины (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции) было спроектировано и построено исходя из другого производственного задания.

Кроме того, подчеркивает «Укртранснафта», возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории Украины не урегулированы на законодательном уровне.

ИА REGNUM напоминает, что ранее исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина может предложить свои мощности для хранения мировой нефти. Он отметил, что в распоряжении Украины есть «огромная нефтетранспортная система». В свою очередь депутат Верховной рады Олег Волошин высказал мнение, что Украине логично сдать свои хранилища в аренду российским компаниям.

Эксперты же сразу заявили, что любые заявления представителей Украины о том, что страна сейчас может воспользоваться отрицательными ценами на нефть, в нынешних условиях являются просто «трёпом».