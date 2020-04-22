Москва, , 13:55 — REGNUM Модель Chery Tiggo 8 в комплектациях Active и Family появилась у российских дилеров в продаже. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Кроссовер Chery Tiggo 8, появившийся на авторынке России 1 марта, все это время продавался только в комплектации Prestige. Теперь у дилеров появились и более дешёвые версии. Базовая версия Active и продаётся за 1 599 900 рублей, а версия Family — за 1 669 900 рублей.

Тем не менее приобрести эти комплектации кроссовера можно пока только под заказ в онлайн-магазине Chery.

Комплектация Active имеет пять посадочных мест, кожаный салон, кондиционер и литые колёсные диски. Также такое авто имеет более скромный дизайн.

Напомним, компания Chery получила в России патент на дизайн нового полноразмерного кроссовера Exeed VX. Экстерьер авто создан дизайнером компании Кевином Райсом.

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