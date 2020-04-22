Киев, , 13:43 — REGNUM Украинский политолог Валерий Песецкий заявляет, что в случае принятия Верховной радой т. н. «антиколомойского» закона его жертвой станет вся банковская система страны.

Об этом Песецкий заявил в своем комментарии сегодня, 22 апреля.

Эксперт напоминает, что после госпереворота, с 2014 года Нацбанк, по сути, «убил» 104 банка страны.

«Теперь, если Коломойский выиграет свой суд у НБУ, то это проложит дорогу в ящик Пандоры, из которого как черти из табакерки посыпятся все истории искусственного и насильного уничтожения Гонтаревой (Валерия Гонтарева была главой НБУ в период т. н. «банкопада» 2014−2015 гг. — ред.) банков Украины. И не просто уничтожения, но и умысла, сговора по экспроприации триллионной собственности узким кругом конкретных лиц. Это же откроет дорогу по требованию бывших владельцев вернуть им банки со всем, что было отжато государственным рэкетом с 2014 года», — предполагает политолог.

Эксперт отмечает, что если бы МВФ и Нацбанк действительно так боялись исключительно возврата «Привата» в собственность Коломойского, то и закон был бы прописан исключительно под этот случай — «но вместо этого он написан, чтобы навсегда закрыть одну из крупнейших афер по отжиму собственности в Украине».

ИА REGNUM напоминает, что в опубликованном сегодня же интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что принятие т. н. «антиколомойского» закона по-прежнему является ключевым условием МВФ к Киеву, и выразил надежду, что Рада в ближайшие сроки справится с 16 тыс. правок к документу.

Сейчас законопроект рассматривает профильный комитет Рады, по предварительной информации, в сессионный зал документ может попасть ориентировочно в начале мая.