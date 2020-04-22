Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Заявления главы Сбербанка звучали бы вполне справедливо, если бы ситуация в экономике была обычной, но в условиях кризиса ситуация изменилась, на первый план вышли другие проблемы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 22 апреля, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя высказывания Германа Грефа.

Как сообщалось ранее, глава Сбербанка заявил, что Россия не может позволить себе раздачу денег гражданам, потому что у нее, в отличие от США или ЕС, нет необходимых инструментов — рыночного источника этих средств. Госдолг России ниже, чем в других странах, но в условиях отсутствия упомянутого инструмента деньги следует выделять более осторожно и более адресно, добавил Греф.

« Упомянутых Грефом инструментов у нас действительно нет. Зато у нас есть значительные золотовалютные резервы, низкий уровень госдолга и резервные фонды, которых нет ни в США, ни в ЕС. Как раз Фонд национального благосостояния и должен служить источником нынешних расходов. Нам не надо обращаться ни на международные рынки, ни к Центробанку.

Ситуация с печатанием денег в России и в США тоже действительно очень разная. Там они могут печатать сколько хотят, и это не приводит к инфляции, потому что доллар — резервная валюта, и она растекается по всему миру, а не остается в США. У нас всё иначе.