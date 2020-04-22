Москва, , 13:23 — REGNUM Нефтяные цены продолжают находиться под давлением, опускавшись с $20,30 до $16 за баррель Brent 22 апреля. И это после обвального падения от $28 только с начала недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Сейчас всё складывается против нефти. Не просто огромное падение спроса, которое оценивается в 30% от «довирусных» времён. Не только наращивание добычи и «ценовая война» экспортёров в марте-начале апреля. Но и почти полное исчерпание возможностей хранения, нехватка хранилищ.

С этих позиций важным будет выход 22 апреля в 17−30 по мск очередных данных о запасах нефти в США. Предварительно прогнозируется, что они несколько снизились — с 19,3 до 15,1 млн баррелей.

Это ожидание, а также техническая коррекция после падения, локально повышают котировки Brent к $19. Но если прогноз оправдается, то их рост не окажется весомым.

В случае же увеличения запасов нервный рынок может отреагировать новым снижением. Соответственно, наиболее вероятный диапазон колебаний цены на сегодня от $17 до $21», — полагает эксперт.

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