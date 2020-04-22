Майкоп, , 13:21 — REGNUM Индивидуальную программу социально-экономического развития Адыгеи на 2020−2024 годы утвердило правительство РФ, распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили 22 апреля в пресс-службе главы Адыгеи. Для реализации мероприятий индивидуальной программы в 2020—2024 годах из федерального бюджета региону будет выделено 5 миллиардов рублей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

«Индивидуальная программа является дополнительным существенным инструментом для ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата в регионе», — отметил глава республики Мурат Кумпилов, говоря о значимости программы для региона.

Сегодня же Мурат Кумпилов поставил задачи перед членами Кабмина по выполнению программы в полном объеме. Так, в программе представлена аналитическая информация о результатах социально-экономического развития региона, указаны сдерживающие факторы, а также преимущества, потенциал Адыгеи и положительные тенденции. В частности, за последние несколько лет в республике увеличились темпы роста объемов промышленного производства, сферы строительства, потребительского спроса, инвестиций. В числе сдерживающих факторов назван энергодефицит.

«Поэтому мероприятия программы по развитию энергетической инфраструктуры позволят создать условия для технологического присоединения объектов социальной сферы, жилищного строительства, увеличат конкурентные преимущества Республики Адыгея по привлечению на свою территорию инвесторов», — уточнили в пресс-службе главы Адыгеи.

Также в программе предусмотрены меры по развитию транспортной инфраструктуры, созданию привлекательных условий для развития малого и среднего предпринимательства, промышленной зоны «Яблоновская» с преференциями для бизнеса, увеличению грантовой поддержки аграриев, субъектов МПС, использованию механизмов льготного кредитования. Реализация новых инвестпроектов даст региону новые рабочие места, условия для развития экономики и повышения потребительской способности населения. Также в документе предусмотрены мероприятия по уровня обеспеченности населения услугами здравоохранения, культуры и спорта за счет развития социальной инфраструктуры. Предусмотрены комплексные меры по снижению уровня бедности и повышению качества жизни населения.

«Федеральный центр предоставляет нам возможности для развития региона по всем ключевым направлениям деятельности. Наша задача — эффективно реализовать весь план мероприятий, достичь целевых показателей. Убеждён, что при дальнейшем взаимодействии с федеральным центром эта работа даст серьёзный стимул как для роста экономики региона, так и для решения социальных задач, позволит улучшить качество жизни людей», — подчеркнул Мурат Кумпилов.