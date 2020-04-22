Москва, , 13:23 — REGNUM В мире возникла нелёгкая ситуация с ценами на нефть, однако с её оценками нужно подождать. Об этом заявил 22 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, будут ли в России предприняты меры в условиях падения цен на нефть. По словам Пескова, нужно подождать с оценкой ситуации в целом.

Момент нелёгкий, отметил он, однако оценивать его нужно не по одному дню и даже не по одной неделе, а в более длинной перспективе. Пока надо просто подождать.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за динамикой цен. Падение цен на фьючерсы до отрицательных значений он назвал абсолютно «спекулятивным моментом».

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