Москва, , 12:50 — REGNUM В России в марте 2020 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 15,2%. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Так, в марте 2020 года российским гражданам выдано 1,43 млн кредитов на покупку потребительских товаров, в марте 2019 года — 1,68 млн.

Существенное сокращение выдачи кредитов отмечено в Ставропольском крае (-21,4%), Хабаровском (-21,1%) крае и Башкирии (-20,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки в марте 2020 года одобрили только треть заявок на потребительские кредиты — 33,2%.

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