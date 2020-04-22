Йошкар-Ола, , 12:48 — REGNUM В Марий Эл в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2020−2021 годов планируется перевести шесть угольных котельных на газ. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Текущий отопительный сезон регион прошел без серьезных сбоев. В настоящее время подача тепла продолжается. Приостановлена подача тепла в здания социальных учреждений. которые не работают в связи с продлением режима нерабочих дней. В частности, не отапливаются детские сады, школы, дома культуры и спортивные сооружения.

Мероприятия для подготовки региона к успешному прохождению следующего зимнего сезона установлены проектом постановления правительства республики.

ИА REGNUM напоминает согласно изменениям, внесенным в программу газификации и газоснабжения в Марий Эл, в текущем году на перевод 15 угольных котельных на газ планируется направить 32,5 млн рублей. В прошлом году на эти цели было направлено 8,6 млн рублей на четыре котельных, в планах 2021 ода — перевод на газ 22 котельных на 47,8 млн рублей.

Всего с 2019 до конца 2023 года программа предусматривает перевод на газ 71 котельной в республике на общую сумму 154,8. Мероприятия финансируются за счёт средств организаций.