Москва, , 12:50 — REGNUM Более $222 млн потратил Банк России на поддержку курса рубля 20 апреля, следует из отчётности регулятора. Такая сумма является дневным рекордом за период интервенций, начавшийся в марте.

Сделки были совершены расчётами «завтра» и попали в отчёт за 21 апреля. В пересчёте на рубли сумма потраченных на бирже средств составила 16,8 млрд рублей.

Ранее, 17 и 20 апреля, ЦБ израсходовал на поддержку курса рубля по 14,8 млрд рублей. Однако падение рубля продолжалось на фоне стремительно дешевеющей нефти. Так, 21 апреля доллар стоил 77,08 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, к упреждающей продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила Центробанк приступил 10 марта 2020 года.

Читайте также: Рубль поддерживают продажи валюты ЦБ РФ